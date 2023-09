To może być jedyna taka okazja w naszym życiu. Obok Ziemi przeleci kometa, którą będziemy mogli dostrzec gołym okiem. Obiekt C/2023 P1 został w sierpniu odkryty przez amatora z Japonii i zyskał jego nazwisko. Teraz bolid będzie wyraźnie widoczny na niebie. Drugi raz możemy go nie zobaczyć, bo w okolice naszej planety wróci najwcześniej za kilkaset lat. O ile w ogóle mu się to uda, bo komecie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.