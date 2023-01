Alerty dotyczą głównie południowych powiatów województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego - to przede wszystkim tam występować mogą słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Synoptyk IMGW przekazała również, że za sprawą niżu znad Włoch w niedzielę do Polski napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie.

- W niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w części wschodniej i południowo-wschodniej kraju. Tam też możliwe są opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od zera do plus jednego stopnia Celsjusza. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, gdzie możliwe są 4 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, z kierunku północno-wschodniego - powiedziała Agnieszka Prasek z IMGW-PIB.

Pogoda. W niedzielę możliwe opady marznącego deszczu

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie przeważnie duże. Przejaśnienia możliwe są na północy i północnym wschodzie i tam spodziewane są ponownie marznące opady deszczu i mżawki. Na południowym wschodzie i wschodzie prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Lokalnie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od zera do -1 na południowym zachodzie i południu do -5 stopni na północnym wschodzie. Wiatr z kierunków północno-wschodnich, przeważnie słaby, tylko na Wybrzeżu będzie umiarkowany.

Jak podkreśla IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

