Do północy alerty IMGW przed marznącymi opadami obowiązują w pasie południowym od powiatu gorlickiego w woj. małopolskim do powiatu zgorzeleckiego przy granicy z Niemcami. Alerty I stopnia obowiązują również w północnych rejonach województw mazowieckiego i podlaskiego, części powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, a także w całym Warmińsko-Mazurskiem.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla powiatów w pasie od powiatu słupskiego do Świnoujścia.

Pogoda w Polsce. Intensywne opady śniegu

W sobotę w wielu regionach krajach mieszkańcy mieli do czynienia z intensywnymi opadami śniegu. Zaczęły się one już w nocy, doszło wówczas do kilku wypadków.

W miejscowości Wandzin w woj. lubelskim autokar wypadł z drogi i zjechał do rowu - powiadomiła straż pożarna. W trakcie zdarzenia pojazdem podróżowało 37 osób. 10 osób po wypadku trafiło do szpitala. Do wypadku doszło również we wsi Mojtyny, gdzie tir uderzył w dom.



W związku z trudną sytuacją pogodową spore utrudnienia w ruchu samolotów występowały w sobotę na gdańskim lotnisku.

Na Podkarpaciu w sobotę wieczorem nadal 30 tys. odbiorców było pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Od północy w regionie zanotowano blisko 800 wyjazdów strażaków do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu.

77 razy interweniowali od rana do popołudnia strażacy w woj. Podlaskim w związku z pogodą, głównie wiejącym wiatrem - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.