Na konta rodziców płyną pieniądze. ZUS przypomina o terminach wniosków

Początek roku szkolnego już niebawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wypłacono już świadczenia dla ponad 2,3 mln uczniów. Do rodziców i opiekunów trafiło łącznie blisko 697 mln zł.

Do rodziców płyną pieniądze z programu "Dobry Start"
Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"?

Każde dziecko uczące się w szkole może otrzymać 300 zł na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych i wyposażenia. Świadczenie "Dobry Start" jest wypłacane raz w roku, bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje:

  • rodzicom lub opiekunom uczniów w wieku do 20 lat,
  • rodzicom lub opiekunom uczniów z niepełnosprawnością - do ukończenia 24 lat.

Kto może otrzymać świadczenie z programu "Dobry Start"?

  • Rodzic dziecka - jeśli dzieckiem opiekują się oboje rodziców, wniosek składa tylko jedno z nich; w przypadku złożenia wniosku przez oboje, świadczenie trafi do tego, kto zrobił to pierwszy.
  • Rodzic sprawujący faktyczną opiekę - gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem.
  • Rodzic w opiece naprzemiennej - każde z rodziców może otrzymać połowę kwoty (150 zł).
  • Opiekun faktyczny - osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka.
  • Opiekun prawny - osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.
  • Pełnoletni uczeń - niepozostający na utrzymaniu rodziców, np. z powodu ich śmierci lub na podstawie ustalonych alimentów.
  • Osoba usamodzielniana - opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wniosek mogą złożyć również:

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Gdzie i kiedy składać wniosek o świadczenie "Dobry Start"?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Po 30 listopada wniosek można złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Dostępne są następujące kanały:

  1. Aplikacja mobilna mZUS.
  2. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  3. Portal Emp@tia.
  4. Bankowość elektroniczna - m.in. Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander, BNP Paribas, ING, mBank, Millennium, VeloBank, Bank Pocztowy oraz wybrane SKOK-i.

Rodzice dzieci będących cudzoziemcami mogą składać wnioski przez bankowość elektroniczną i portal Emp@tia, pod warunkiem posiadania numerów PESEL przez rodzica i dziecko.

We wniosku należy podać:

  • numer rachunku bankowego,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane dziecka (w tym PESEL).

W przypadku braku rachunku bankowego konieczne jest jego założenie (może to być bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy). Brak adresu e-mail wymaga utworzenia konta pocztowego, aby umożliwić kontakt w sprawie wniosku. Potwierdzenie złożonych wniosków odbywa się następująco:

  • Wnioski złożone przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - potwierdzenie (UPO) przesyłane jest na adres e-mail podany we wniosku.
  • Wnioski złożone przez PUE ZUS - potwierdzenie (UPP) dostępne jest w profilu użytkownika na liście wysłanych dokumentów.

Informacje o złożonym wniosku można znaleźć po zalogowaniu na PUE ZUS w zakładce "Dobry start" > "Szczegóły Twoich wniosków". Dostępne są tam:

  • status obsługi,
  • korespondencja dotycząca wniosku (wezwania, informacje o przyznaniu świadczenia, decyzje odmowne).

Wysokość i termin wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Świadczenie wynosi 300 zł na każde dziecko spełniające kryteria programu. Jest ono zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu komorniczemu. Środki przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Terminy wypłat świadczenia:

  • wnioski złożone do końca sierpnia - wypłata najpóźniej do 30 września,
  • wnioski złożone po 31 sierpnia - wypłata w ciągu dwóch miesięcy od złożenia.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia, decyzja ZUS jest przekazywana elektronicznie poprzez PUE ZUS. Od decyzji można się odwołać do Prezesa ZUS, a następnie - w razie utrzymania odmowy - wnieść skargę do sądu administracyjnego.

