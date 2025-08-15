Na konta rodziców płyną pieniądze. ZUS przypomina o terminach wniosków
Początek roku szkolnego już niebawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wypłacono już świadczenia dla ponad 2,3 mln uczniów. Do rodziców i opiekunów trafiło łącznie blisko 697 mln zł.
Spis treści:
Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"?
Każde dziecko uczące się w szkole może otrzymać 300 zł na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych i wyposażenia. Świadczenie "Dobry Start" jest wypłacane raz w roku, bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje:
- rodzicom lub opiekunom uczniów w wieku do 20 lat,
- rodzicom lub opiekunom uczniów z niepełnosprawnością - do ukończenia 24 lat.
Kto może otrzymać świadczenie z programu "Dobry Start"?
- Rodzic dziecka - jeśli dzieckiem opiekują się oboje rodziców, wniosek składa tylko jedno z nich; w przypadku złożenia wniosku przez oboje, świadczenie trafi do tego, kto zrobił to pierwszy.
- Rodzic sprawujący faktyczną opiekę - gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem.
- Rodzic w opiece naprzemiennej - każde z rodziców może otrzymać połowę kwoty (150 zł).
- Opiekun faktyczny - osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka.
- Opiekun prawny - osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.
- Pełnoletni uczeń - niepozostający na utrzymaniu rodziców, np. z powodu ich śmierci lub na podstawie ustalonych alimentów.
- Osoba usamodzielniana - opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wniosek mogą złożyć również:
- rodzina zastępcza,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Gdzie i kiedy składać wniosek o świadczenie "Dobry Start"?
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Po 30 listopada wniosek można złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Dostępne są następujące kanały:
- Aplikacja mobilna mZUS.
- Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
- Portal Emp@tia.
- Bankowość elektroniczna - m.in. Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander, BNP Paribas, ING, mBank, Millennium, VeloBank, Bank Pocztowy oraz wybrane SKOK-i.
Rodzice dzieci będących cudzoziemcami mogą składać wnioski przez bankowość elektroniczną i portal Emp@tia, pod warunkiem posiadania numerów PESEL przez rodzica i dziecko.
We wniosku należy podać:
- numer rachunku bankowego,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- dane dziecka (w tym PESEL).
W przypadku braku rachunku bankowego konieczne jest jego założenie (może to być bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy). Brak adresu e-mail wymaga utworzenia konta pocztowego, aby umożliwić kontakt w sprawie wniosku. Potwierdzenie złożonych wniosków odbywa się następująco:
- Wnioski złożone przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - potwierdzenie (UPO) przesyłane jest na adres e-mail podany we wniosku.
- Wnioski złożone przez PUE ZUS - potwierdzenie (UPP) dostępne jest w profilu użytkownika na liście wysłanych dokumentów.
Informacje o złożonym wniosku można znaleźć po zalogowaniu na PUE ZUS w zakładce "Dobry start" > "Szczegóły Twoich wniosków". Dostępne są tam:
- status obsługi,
- korespondencja dotycząca wniosku (wezwania, informacje o przyznaniu świadczenia, decyzje odmowne).
Wysokość i termin wypłaty świadczenia "Dobry Start"
Świadczenie wynosi 300 zł na każde dziecko spełniające kryteria programu. Jest ono zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu komorniczemu. Środki przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Terminy wypłat świadczenia:
- wnioski złożone do końca sierpnia - wypłata najpóźniej do 30 września,
- wnioski złożone po 31 sierpnia - wypłata w ciągu dwóch miesięcy od złożenia.
W przypadku odmowy przyznania świadczenia, decyzja ZUS jest przekazywana elektronicznie poprzez PUE ZUS. Od decyzji można się odwołać do Prezesa ZUS, a następnie - w razie utrzymania odmowy - wnieść skargę do sądu administracyjnego.