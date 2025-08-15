Na konta rodziców płyną pieniądze. ZUS przypomina o terminach wniosków

Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"?

Każde dziecko uczące się w szkole może otrzymać 300 zł na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych i wyposażenia. Świadczenie "Dobry Start" jest wypłacane raz w roku, bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje:

rodzicom lub opiekunom uczniów w wieku do 20 lat,

rodzicom lub opiekunom uczniów z niepełnosprawnością - do ukończenia 24 lat.

Kto może otrzymać świadczenie z programu "Dobry Start"?

Rodzic dziecka - jeśli dzieckiem opiekują się oboje rodziców, wniosek składa tylko jedno z nich; w przypadku złożenia wniosku przez oboje, świadczenie trafi do tego, kto zrobił to pierwszy.

Rodzic sprawujący faktyczną opiekę - gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem.

Rodzic w opiece naprzemiennej - każde z rodziców może otrzymać połowę kwoty (150 zł).

Opiekun faktyczny - osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka.

Opiekun prawny - osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Pełnoletni uczeń - niepozostający na utrzymaniu rodziców, np. z powodu ich śmierci lub na podstawie ustalonych alimentów.

Osoba usamodzielniana - opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wniosek mogą złożyć również:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Gdzie i kiedy składać wniosek o świadczenie "Dobry Start"?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Po 30 listopada wniosek można złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Dostępne są następujące kanały:

Aplikacja mobilna mZUS. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Portal Emp@tia. Bankowość elektroniczna - m.in. Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander, BNP Paribas, ING, mBank, Millennium, VeloBank, Bank Pocztowy oraz wybrane SKOK-i.

Rodzice dzieci będących cudzoziemcami mogą składać wnioski przez bankowość elektroniczną i portal Emp@tia, pod warunkiem posiadania numerów PESEL przez rodzica i dziecko.

We wniosku należy podać:

numer rachunku bankowego,

adres e-mail,

numer telefonu,

dane dziecka (w tym PESEL).

W przypadku braku rachunku bankowego konieczne jest jego założenie (może to być bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy). Brak adresu e-mail wymaga utworzenia konta pocztowego, aby umożliwić kontakt w sprawie wniosku. Potwierdzenie złożonych wniosków odbywa się następująco:

Wnioski złożone przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - potwierdzenie (UPO) przesyłane jest na adres e-mail podany we wniosku.

Wnioski złożone przez PUE ZUS - potwierdzenie (UPP) dostępne jest w profilu użytkownika na liście wysłanych dokumentów.

Informacje o złożonym wniosku można znaleźć po zalogowaniu na PUE ZUS w zakładce "Dobry start" > "Szczegóły Twoich wniosków". Dostępne są tam:

status obsługi,

korespondencja dotycząca wniosku (wezwania, informacje o przyznaniu świadczenia, decyzje odmowne).

Wysokość i termin wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Świadczenie wynosi 300 zł na każde dziecko spełniające kryteria programu. Jest ono zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu komorniczemu. Środki przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Terminy wypłat świadczenia:

wnioski złożone do końca sierpnia - wypłata najpóźniej do 30 września,

wnioski złożone po 31 sierpnia - wypłata w ciągu dwóch miesięcy od złożenia.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia, decyzja ZUS jest przekazywana elektronicznie poprzez PUE ZUS. Od decyzji można się odwołać do Prezesa ZUS, a następnie - w razie utrzymania odmowy - wnieść skargę do sądu administracyjnego.

