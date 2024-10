Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2024 r.

Wypłata świadczeń emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywa się według standardowego harmonogramu. Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczenia otrzymują wypłaty w jednym z określonych terminów, tj. 1., 5., 6., 10., 15., 20., lub 25. dnia każdego miesiąca .

Jeżeli któraś z tych dat wypada w dni wolne od pracy, dochodzi do wcześniejszej wypłaty świadczenia przez ZUS .

W listopadzie taka sytuacja będzie miała miejsce dwa razy , a pierwsza z nich dotyczy już pierwszej tury emerytur. W Polsce 1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych , które ustawowo jest dniem wolnym od pracy. W tym roku święto wypada w piątek . Z tego powodu świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę w pierwszym dniu miesiąca otrzymają wypłatę najpóźniej do 31 października .

Ile wynosi najniższa emerytura gwarantowana w 2024 roku?

Na początku marca 2024 roku miała miejsce waloryzacja emerytur, po której najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1780,96 zł brutto . Natomiast najniższe świadczenie przedemerytalne to kwota 1794,70 zł brutto. W przypadku najniższej, gwarantowanej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy mowa o wypłacie w wysokości 1335,72 zł brutto .

W 2024 roku renta rodzinna wypadkowa lub renta w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (na skutek choroby zawodowej lub wypadku) wynosi 2137,15 zł brutto. Natomiast najniższe, gwarantowane świadczenie rentowne z tytułu częściowej niezdolności do pracy to już kwota 1602,86 zł brutto.