W piątek Mateusz Morawiecki i Elżbieta Witek odwiedzili miejscowość Jawor, gdzie przebywali z wizytą na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Premier dziękował marszałek Sejmu za to, że - jak powiedział - jest "dobrym duchem powiatu jaworskiego".

- Inwestycje w tym trudnym czasie są kołem zamachowym, kołem napędowym wyjścia z kryzysu. Nie wiemy, jak ten kryzys będzie wyglądał. To jest kryzys globalny. Dotyka Europę, dotyka Polskę. Kryzys, który został zainicjowany, można powiedzieć przez agresję Rosji na Ukrainie - podkreślił Morawiecki w swoim wystąpieniu.

Dodał, że kryzys ten "wywołał potężną eksplozję cen energii", które zdaniem premiera przełożyły się na inflację. Zapewnił, że rząd przygotowuje inwestycje, które są "ziarnem pod przyszłe plony".

Premier: Trzeba umieć połączyć kropki

Jego zdaniem trwające i przyszłe inwestycje w infrastrukturę są podstawą, dzięki której można przyciągnąć inwestorów. - Jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważne jest, żeby umieć, jak to się czasami mówi, połączyć kropki na rysunku. Dlaczego to jest możliwe w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a jakoś wcześniej bezrobocie, ta zmora III Rzeczypospolitej, tak dotkliwie dotykała powiat jaworski? - pytał.

- Otóż możliwe jest to, ponieważ od samego początku przystąpiliśmy do uzdrowienia systemu finansów publicznych, do uzdrowienia polskiego budżetu. Tego dziurawego budżetu z czasów rządów naszych poprzedników - ocenił Mateusz Morawiecki.