Kontrowersje dotyczą wpisu i komentarz pod nim, jakie pojawiły się na na facebookowym profilu "Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk". W jednej z publikacji Sutryk informuje, że jest w drodze do Olsztyna i Trójmiasta. Pisze, że ma "do ogarnięcia sporo materiałów i notatek". Dalej informuje, co ogląda (Ród smoka, preguel "Gry o tron") i co czyta ("Deniwelację" Remigiusza Mroza). Do wpisu dołączone zostaje zdjęcie prezydenta Wrocławia na tylnym siedzeniu samochodu i drugie, na którym widać ekran z kadrem oglądanego filmu.

"To niech Pan sobie jeździ"

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze, a część z nich doczekała się odpowiedzi.

I tak na uwagę pana Macieja, który poleca połączenie pociągowe Wrocław - Olsztyn, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pisze: "To niech Pan sobie jeździ. JS". "Warto promować dobre środki komunikacji" - odpisuje pan Maciej. I dostaje z konta prezydenta odpowiedź: "To niech Pan promuje. I jeszcze podziękuje mi, bo to jedyna okazja dla Pana, by tak szeroko zabrać głos. Nie ma za co".

Zdjęcie Dyskusja na profilu prezydenta Wrocławia / Jan Śpiewak /

Odzywa się też pan Jerzy, który pisze: "panie prezydencie Wrocławia, ja dalej nieumyty 22. dzień przez opiekuna z MOPS-u. Jak długo jeszcze p. prezydencie?" i dodaje: "proszę nie szaleć na drodze jak p. Schetyna". I ta wiadomość spotyka się z odpowiedzią: "To proponuję, Panie Jerzy, mniej internetu, a więcej mycia". Do tego dopisek: "serdeczności posyłam JS".

Śpiewak: Sutryk do dymisji!

Zrzuty ekranu z tymi komentarzami publikuje Jan Śpiewak. Jest on szczególnie oburzony dyskusją z panem Jerzym. Jak informuje na Twitterze, jest to mężczyzna z niepełnosprawnością, który cierpi na polineuropatię. To choroba nerwów o podłożu neurologicznym, powodująca problemy z poruszaniem.



"To jest poziom okrucieństwa liberalnych elit. Darwinista społeczny. Do dymisji!!" - tak Śpiewak komentuje odpowiedź prezydenta Wrocławia na wpis pana Jerzego.



O komentarz poprosiliśmy Jacka Sutryka. Nie chciał rozmawiał. "Proszę kontaktować się z biurem prasowym. Takie są procedury" - usłyszeliśmy.

Czekamy zatem na stanowisko biura prasowego.