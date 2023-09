Podczas piątkowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie w Ottawie, spiker Izby Gmin Anthony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości Jarosława Hunki i przedstawił go jako " ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej , który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami".

P. Czarnek chce sprawdzić, czy Jarosław Hunka popełniał zbrodnie przeciw Polsce

Do sytuacji odniósł się szef kanadyjskiego rządu. Jego zdaniem to, co się stało, jest "głęboko zawstydzające dla kanadyjskiego parlamentu, a tym samym dla wszystkich Kanadyjczyków". - To, że tak się stało, jest niezwykle przygnębiające. Spiker Izby Gmin przyznał się do swojego błędu i przeprosił - dodał Trudeau, cytowany przez publicznego nadawcę CBC.