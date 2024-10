Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński przekazał, że rząd ma zamiar przekazać do 23 mld zł na odbudowę terenów zalanych. - To będą środki pochodzące ze środków krajowych oraz środki które zostaną przyznane, lub przesunięte z programów europejskich - wyjaśnił.

- Dziś przyjeżdżamy, by rozmawiać o infrastrukturze sportowej, o tym, co służy turystyce. Ktoś może powiedzieć, że to nie są wydatki tej pierwszej potrzeby, ale żeby normalne życie wróciło w te tereny to także o tej infrastrukturze musimy myśleć - dodał.