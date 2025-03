Mariusz Kamiński przekazał, że do Szymona Hołowni złożył pismo informujące o jego decyzji, że nie stawi się na posiedzeniu nieuznawanej przez niego komisji śledczej ds. Pegasusa. Wezwał też marszałka Sejmu do "jak najszybszego przywrócenia powagi w polskim parlamencie i dbałości o zasady ustrojowe". "Nie zgadzam się również z nagonką wymierzoną w funkcjonariuszy służb specjalnych. Ponure czasy niszczenia Polski szybko przeminą" - dodał na platformie X.

Były szef specsłużb za czasów PiS został wezwany na 12:30 we wtorek, aby złożyć zeznania przed wspomnianą przez niego komisją. Jako powód swojej nieobecności wskazał "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku". "(Ono) jasno wskazuje, że ta 'komisja' działa nielegalnie w warunkach deliktu konstytucyjnego " - przekonywał Kamiński.

Kilka minut po wpisie byłego ministra-koordynatora służb specjalnych swoje stanowisko opublikował Maciej Wąsik . On również nie zamierza złożyć zeznań przed sejmowym organem kierowanym przez Magdalenę Srokę. "Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 'komisja' działa nielegalnie , co zwalnia mnie z obowiązku stawiennictwa. Jednocześnie uważam, że prace 'komisji' i postawa jej członków uchybiają godności polskiego Sejmu " - napisał w mediach społecznościowych.

W reakcji na absencję polityków PiS sejmowa komisja przegłosowała wnioski do sądu o nałożenie kary grzywny zarówno na Kamińskiego, jak i Wąsika.

Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023 Kamiński był koordynatorem służb specjalnych , a ponadto w rządzie Mateusza Morawieckiego od 2019 roku był również szefem MSWiA . Wcześniej, po powstaniu CBA latem 2006 roku, został szefem Biura i funkcję tę pełnił do października 2009 roku.

Maciej Wąsik był zastępcą Kamińskiego w kierownictwie CBA, sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych w czasie gdy ich koordynatorem był Kamiński, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy Kamiński kierował tym resortem. Obaj w 2024 roku uzyskali mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.