Premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu obrony Mariusz Błaszczak odwiedzili w środę zakłady mechaniczne "Bumar-Łabędy" w Gliwicach.

Leopardy dla Ukrainy. Mateusz Morawiecki o serwisowaniu w Gliwicach

- Cieszę sie, że zostałem tu zaproszony, to dla mnie ogromny zaszczyt, że moge tu być. Chcę, by Łabędy przetrwały i miały dla siebie przyszłość. Tu jest wielki potencjał produkcyjny - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu mówił też o czasach Platformy Obywatelskiej i zwolnieniach w polskiej zbrojeniówce na Podkarpaciu. - Ostatnio mój konkurent polityczny, główny przeciwnik Donald Tusk przypomniał sobie o przemyśle zbrojeniowym i na Podkarpaciu zaczął opowiadać farmazony. On - niszczyciel polskiego przemysłu, grabarz przemysłu zbrojeniowego, przypomniał sobie o przemyśle zbrojeniowym. Dawno nie widziałem kogoś, kto by sobie w ten sposób strzelił co najmniej w kolano - mówił Morawiecki.

Jak podkreślił, to w czasach Tuska przemysł zbrojeniowy był zwijany. - Tam, na Podkarpaciu 8 tys. ludzi poszło na bruk. To jest dowód tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska zajmowała się przemysłem zbrojeniowym. Panie Tusk, jak pan ma odwagę, to niech pan pójdzie do tych zwolnionych pracowników, tylko proszę ubrać grubą kufajkę, żeby pana kijami nie obili za mocno - mówił premier. - Proszę przyjechać tu do Bumaru, do Gliwic, zapytać jak wówczas ta przeszłość wyglądała. Nie może być tak, że jeździ sobie gość po Polsce i kłamie - dodał.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki w Gliwicach / Adam Guz / materiały prasowe

- Przywozimy dobre wieści. Tu w Gliwicach będzie produkcja Kraba. Zabiegali o to pracownicy i kierownictwo Żeby był rozwój polskiej zbrojeniówki, musimy mieć zamówienia. Dlatego mogę powiedzieć tak, będzie tu część produkcji Krabów, ale też centrum serwisowania dla czołgów Leopard - przekazał premier Mateusz Morawiecki, dodając że zakłady "Bumar-Łabęda" mają zatrudnić więcej pracowników.

Jak podkreślił szef rządu, na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny. - Śląsk jest perłą w koronie polskiej produkcji. Otwieramy się na współpracę z Amerykanami, z Koreańczykami. Te nowe linie produkcyjne będą służyły rozbudowie i umocnieniu polskiego przemysłu - mówił polityk.