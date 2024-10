List żelazny dla Pawła Szopy. Sąd wydał komunikat

Sąd odroczył rozprawę w sprawie wniosku o wydanie listu żelaznego dla biznesmena Pawła Szopy. To twórca modowej marki "Red is Bad", którą promowali prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sąd chce potwierdzenia, że Szopa przebywa za granicą. - To standardowa procedura w takiej sytuacji - opisuje jego obrońca. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w RARS.