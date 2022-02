- To nie było tylko włamanie, ale i kradzież danych. Uważam, że inwigilowanie mnie, prześladowanie naszego ruchu, spowodowało, ze wybory były nierówne - stwierdził Michał Kołodziejczak.

- Wiedząc, że chcemy budować ruch polityczny, w 2019 roku zaczęliśmy rozmowy z politykami. Mam nieodparte wrażenie że Pegasus miał przestraszyć posłów, żeby nie angażowali się w nowy ruch polityczny - przekonywał.

Kołodziejczak przyznał, że kilkukrotnie kontaktował się z Paweł Kukizem. - W trakcie rozmowy z Pawłem Kukizem i Jarosławem Sachajką padły informacje, ze AgroUnią interesują się służby. Uznałem, że to jakiś blef. Nie było podstaw do tego, że mogą się mną interesować. Pojawia się podejrzenie, czy Kukiz wiedział o tym - podkreślił.





Pegasus. Citizen Lab ujawnia

Grupa Citizen Lab, która działa przy Uniwersytecie w Toronto, podała w grudniu, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu senatora KO miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem - to lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, b. szefie CBA Mariuszu Kamińskim. Według Citizen Lab obie sytuacje miały miejsce w 2019 r. - Kołodziejczak miał być zhakowany kilkukrotnie w maju tego roku, a Szwejgiert - 21 razy od końca marca do czerwca.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.