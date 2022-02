Przemawiając w dolnośląskim Turowie, Morawiecki podziękował minister środowiska i klimatu Annie Moskwie za przeprowadzenie "trudnych negocjacji" z Czechami.

- Kopalnia i elektrownia mają przed sobą normalne funkcjonowanie. Nigdy przez myśl nie przeszło mi, że może być inaczej - zapewnił, na co zgromadzeni pracownicy odpowiedzieli: - Dziękujemy!

Jak dodał premier, "czuł głęboko, że ma za sobą głos i wsparcie dziesiątek tysięcy ludzi". - Do końca broniliśmy sprawy, mimo kar, szantażu. Nie ugięliśmy się, dopięliśmy swego - powiedział.

Niebawem Mateusz Morawiecki ponownie zabierze głos w Turowie. Planujemy kontynuację tematu.

Koniec sporu o Turów. Czesi wycofają skargę z TSUE, gdy Polska zapłaci

O szczegółach porozumienia szefowie rządów Polski i Czech mówili podczas czwartkowego spotkania z mediami w Pradze. Zdaniem premiera Petra Fiali, rozmowy ws. Turowa były "bardzo ostre i długie, ale ich koniec jest pomyślny". - Udało się usunąć przeszkodę w stosunkach między naszymi krajami - stwierdził.



Fiala zapewnił, że skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) zostanie wycofana, gdy tylko Polska przeleje pieniądze w ramach odszkodowania. - W momencie, kiedy zostaną przelane środki, wówczas Czechy wycofają skargę. Na to jesteśmy przygotowani i to wszystko odbędzie się wówczas w ciągu kilku godzin - dodał.

- Jeżeli chodzi o rekompensaty ze strony Polski, to były różne propozycje. Ustaliliśmy, że będzie to 45 mln euro. 35 mln euro to będzie transfer między dwoma krajami, a 10 mln euro to kwota, którą przekaże Fundacja PGE krajowi (województwu) libereckiemu - wskazał czeski premier.



Umowa z Polską ws. działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz powstanie funduszu na projekty lokalne.

Również w czwartek w sprawie Turowa wypowiedział się rzecznik generalny TSUE. - Przedłużając o sześć lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, Polska naruszyła prawo Unii - przekazał Priit Pikamäe.