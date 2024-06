Lekcje religii w szkołach po nowemu. Do MEN napływają setki uwag do projektu

Mówią o "nierównym i niesprawiedliwym" traktowaniu uczniów, a nawet o "dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących". Tak dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych oceniają zmiany w lekcjach religii. Stanowczo się im sprzeciwiając, apelują do wszystkich, by "zasypali" Ministerstwo Edukacji Narodowej mailami. Wiemy, ile krytycznych opinii dotyczących projektu wpłynęło do MEN. Co więcej, resort edukacji rozważa uwzględnienie części uwag.