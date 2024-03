Nauczyciele religii stwierdzili w liście do minister, że "są pomijani" przez rząd. "Podejmujemy pracę w szkołach na takich samych zasadach, jak nauczyciele innych przedmiotów oraz musimy spełniać dodatkowe warunki" - napisali. Wśród nich wymienili: imienne skierowanie do placówki wystawione przez biskupa, kwalifikacje określone w porozumieniu między MEiN oraz Konferencją Episkopatu Polski, ukończenie studiów teologicznych i uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

List do Barbary Nowackiej. Nauczyciele chcą pozostawienia ocen z religii

Na końcu listu katecheci zwrócili się z apelem. "Uważamy, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie , jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz, że powinna być wliczana do średniej ocen" - podkreślili, argumentując, że uczniowie w szkole są oceniani nie za wiarę, ale za "wiedzę i umiejętności". Katecheci poprosili o "pozytywne rozpatrzenie wniosku".

Zapowiedź Barbary Nowackiej

Choć głosy sprzeciwu pojawiają się teraz, już w grudniu Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w szkołach. - Moja propozycja polega na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - zaznaczyła.

- Myślę, że na to będzie powszechna zgoda, doprowadzenia do tego, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach - dodała.