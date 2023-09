"Laptop dla ucznia" to rządowa inicjatywa. Ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli podpisał 13 lipca Andrzej Duda. Zakłada ona przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Bezpłatnego laptopa na własność ma otrzymać każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej. Dziecka nie trzeba zgłaszać do żadnego programu.

Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

W tym roku przekazanych zostanie 394 346 komputerów. Dostępnych jest sześć modeli laptopów - Lenovo V15 G3 IAP CTO, HP ProBook 440 G9, Dell Latitude 3540, ASUS ExpertBook B1502CBA, Acer TravelMate P215-54 i ACER TMP214-54.

Laptopy dla czwartoklasistów. Jakie terminy?

Pierwsze - ponad cztery tysiące - komputery dotarły do szkół. Resort twierdzi, że to od organizacji pracy Organów Prowadzących Szkoły i samych placówek zależeć będzie sposób przekazywania sprzętu uczniom.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie, co roku, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Szef resortu edukacji będzie miał czas do 31 marca każdego roku na przekazanie resortowi cyfryzacji prognozowanej liczby uczniów czwartych klas, którzy rozpoczną naukę we wrześniu danego roku.

Laptopy będą przysługiwać też dzieciom migrantów bez polskiego obywatelstwa, dzieciom w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Komputery kupowane są w przetargu centralnym. Obecnie - jak czytamy na stronie resortu - trwa podpisywanie umów między Centrum Obsługi Administracji Rządowej a Organami Prowadzącymi Szkoły.

Jeśli uczeń zmienia szkołę w trakcie roku, laptop "podąża" za nim.

Docelowo resort chce, by sprzęt stał się własnością ucznia (rodzica). Nastąpi to na podstawie umowy między szkołą a rodzicami. W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia. Trafia on wtedy do rąk dziecka, ale formalnie pozostaje własnością szkoły. Jeśli dziecko zmieni placówkę, będzie musiało oddać komputer.

Uczeń może korzystać z laptopa zarówno w domu, jak i w szkole.

Bezpłatne laptopy dla czwartoklasistów. Można je sprzedać?

Na mocy umowy podpisanej ze szkołą przez okres pięciu lat od dnia wydania sprzętu nie można sprzedać ani rozporządzać nim w inny sposób - np. komuś pożyczać.

Sprzęt będzie posiadać 36-miesięczną gwarancję. Co w wyniku usterki? Czas reakcji na jej zgłoszenie nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Po paczkę ma przyjechać kurier, rodzice nie będą musieli udać się do serwisu. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia. Na ten czas powinno być zapewnione urządzenie zastępcze.

Jak czytamy na stronie resortu cyfryzacji, jesienią 2023 i jesienią 2024 roku zakup laptopów finansowany będzie ze środków zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy. Po ich wyczerpaniu będzie finansowany z budżetu państwa.

Kontrole sprzętu. Jak będą wyglądać?

Umowy zawierane z rodzicami mają zapisy zobowiązujące dorosłych do okazania sprzętu w siedzibie placówki, jeżeli "zaistnieje taka potrzeba".

Może o to poprosić zarówno dyrektor, jak i nauczyciel.

A co w przypadku zgubienia lub wcześniejszej - mimo zakazu - sprzedaży? Nie wiadomo, gdyż umowa nie dookreśla tych kwestii. Podobnie niejasne pozostają koszty pokrycia naprawy. Co w przypadku zgubienia/kradzieży lub wcześniejszej - mimo zakazu - sprzedaży lub zepsucia się sprzętu po upływie 36-miesięcznej gwarancji?

Zapytaliśmy o to resort cyfryzacji. Czekamy na odpowiedź.

W umowie zawarto, że "w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdą̨ przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego", a "wszelkie spory wynikłe na tle umowy pomiędzy stronami oraz pomiędzy którąkolwiek ze stron a ministrem będą̨ rozstrzygane polubownie".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!