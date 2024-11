Jaka ładowarka jest wycofana ze sprzedaży?

Wycofana ze sprzedaży ładowarka to iPower B3+, kod EAN: 5901698443276. To ładowarka do akumulatorów w cenie około 70 zł. Urządzenie było oferowane przez sklep internetowy www.taiwangun.pl i taiwangun.biz, które sprzedają klientom militaria oraz związane z nimi akcesoria. Prezes UOKiK nakazał również firmie udostępnienie na swoich stronach informacji o tym, że rzeczona ładowarka nie spełnia wymogów dla sprzętu elektrycznego.