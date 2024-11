UOKiK przygląda się serwisom crowdfundingowym. Postawiono zarzuty

W komunikacie Urząd przyznał, że w ostatnich latach serwisy crowdfundingowe stały się ważnym elementem działań dobroczynnych , co widać m.in. na przykładzie zbiórek pieniędzy na rzecz poszkodowanych w tegorocznej powodzi w części Polski . Jednak UOKiK zwraca uwagę na pewien problem, którym są praktyki naruszające przepisy prawa.

- Nie kwestionujemy prawa właścicieli serwisów umożliwiających prowadzenie zbiórek do pobierania opłat na pokrycie kosztów ich prowadzenia czy też pewnej formy zarobku. Spółki takie jak Zrzutka.pl, Crowding czy Fundacja Siepomaga mają do tego prawo - mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, dodając, iż spółki te powinny to robić w transparentny sposób.