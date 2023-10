Samuel Pereira przegrał w sądzie. Został skazany na prace społeczne

Kara, jaką wymierzył sąd to efekt dwóch wpisów, jakie w 2021 r. Samuel Pereira zamieścił w mediach społecznościowych . Działo się to dokładnie w tym dniu, gdy amerykańskie media ujawniły, że prokurator Ewa Wrzosek, senator Krzysztof Brejza i mecenas Roman Giertych byli inwigilowani systemem Pegasus.

Prokurator Ewa Wrzosek: Wolność słowa nie oznacza prawo do krzywdzenia

- Wolność słowa, prawo do krytyki jest fundamentem każdego demokratycznego państwa prawa. Nie może jednak oznaczać prawa do krzywdzenia innych, do rzucania bezpodstawnych oskarżeń i pomówień, do znieważania w przestrzeni publicznej - powiedziała prokurator Wrzosek.