Kontrowersyjna promocja w Żabce. Ministerstwo Zdrowia zawiadamia śledczych

O nietypowej promocji Żabki zrobiło się głośno po wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez aktywistę Jana Śpiewaka. Na załączonych grafikach sieć informuje o akcji promocyjnej, polegającej na możliwości zakupu hot doga za złotówkę przy jednoczesnym zakupie paczki papierosów. Klienci mogą kupić również kanapkę lub kawę.

Jak informuje portal nowymarketing.pl, opcja jest dostępna dla użytkowników aplikacji Żappka w osobnej zakładce o nazwie "Strefa palacza".

"Żabka jest bardzo poważnym zagorzeniem dla zdrowia publicznego" - napisał Jan Śpiewak.

Ministerstwo Zdrowia: Liczymy, że Żabka wycofa reklamę

Na wpis Śpiewaka zareagowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

"Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK. Liczymy, że dla Żabki zdrowie klientów jest najważniejsze i wycofa reklamę" - czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze.