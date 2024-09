Na przemówienie polityka zareagował m. in. radny powiatu tomaszowskiego Mariusz Strzępek. Samorządowiec złożył pismo do Komisji Etyki Poselskiej i Łódzkiego Wojewódzkiego Kuratora Oświaty z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Obojętna na to wystąpienie nie pozostała również minister edukacji Barbara Nowacka, która " zwróciła się do Łódzkiego Kuratora Oświaty o interwencję " w sprawie zachowania posła Antoniego Macierewicza.

Wystąpienie Antoniego Macierewicza. Kurator oświaty zajmuje stanowisko

"Szkoła, co do zasady, musi być miejscem wolnym od wszelkiego rodzaju agitacji politycznej. Sytuacja, która wydarzyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim jest niedopuszczalna" - podkreślił w stanowisku przesłanym do PAP.

Poinformował również, że dyrektor zespołu szkół został w czwartek zobowiązany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie, a w ramach nadzoru pedagogicznego podjęto czynności kontrolne. "W szczególności sprawdzone zostanie, czy do podobnych sytuacji dochodziło już wcześniej" - zaznaczył.

Tomaszów Mazowiecki. Antoni Macierewicz. Wystąpienie na rozpoczęcie roku szkolnego

- Te wydarzenia i te tradycje muszą być dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla was - dla uczniów - punktem odniesienia i zrozumienia tego, co właśnie się teraz dzieje. Teraz, tego czasu, którego symbolem jest zbrodnia smoleńska, w której zamordowano całą polską elitę narodową po to, żeby umożliwić sojusz rosyjsko-niemiecki - mówił Macierewicz do uczniów.