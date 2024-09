Szkoła odpowiada na post Szymona Hołowni. "Mamy prawo"

"W przeciwieństwie do szkół publicznych, nie gwarantujemy powszechnej dostępności miejsc dla kandydatów" - zaznaczyła dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku w opublikowanym oświadczeniu. Władze szkoły, do której nie dostała się córka marszałka Sejmu poprosiły też o "niewikłanie jej i uczniów w żadną stronę politycznego konfliktu". To reakcja placówki na publikację Szymona Hołowni.