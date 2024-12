Konsumenci odczują zmiany. Wchodzą w życie unijne przepisy ws. żywności

Owoce i warzywa to produkty, które często są oznaczane w sposób budzący wątpliwości, szczególnie pod względem pochodzenia i jakości. Zdarza się, że informacje na etykietach są niejasne lub wprowadzające w błąd. Nowe przepisy mają zapobiec takim praktykom, dając konsumentom jasność co do tego, skąd pochodzi dany produkt i jakiej jest jakości.