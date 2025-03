13 emerytura netto - ile emeryci dostaną na rękę?

Wysokość trzynastej emerytury równa się wysokości najniższej emerytury obowiązującej od pierwszego marca. Co roku w marcu miejsce ma również waloryzacja. Ta obliczana jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim rok.

Dlatego też wysokość trzynastej emerytury każdego roku jest inna. Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty w Polsce zostały zwaloryzowane o wskaźnik 5,5 proc.. To oznacza, że 13. emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto.

Ile wynosi trzynasta emerytura na rękę? To 1558,83 zł netto. Co jednak ważne, nie dotyczy to wszystkich seniorów.

Zróżnicowane stawki trzynastej emerytury 2025

13. emeryturę w wysokości 1558,83 zł na rękę otrzymają emeryci pobierający najniższą emeryturę. Te osoby będą miały potrąconą wyłącznie 9-procentową składkę zdrowotną. Seniorzy, których świadczenie przekracza 2500 zł brutto, zostaną obciążeni 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy. W rezultacie minimalna kwota trzynastej emerytury wyniesie 1484,34 zł netto.

Wysokość 13. emerytury w kwocie 1558,83 zł na rękę to maksymalna wysokość tego świadczenia. Od tej kwoty potrącane są składki zdrowotne i zaliczki na PIT. Jeżeli chcemy tego uniknąć, należy złożyć w ZUS wniosek EPD-21. Taka opcja nie jest jednak możliwa dla wszystkich seniorów. To oznacza, że to, ile wynosi trzynasta emerytura na rękę, może się nieznacznie różnić w zależności także od indywidualnej sytuacji seniora. Poniżej kilka przykładów, ile wyniesie 13. emerytura, choć są to wartości tylko przybliżone:

1558 zł (przy emeryturze na rękę 1709 zł)

1550 zł (przy emeryturze na rękę 1797 zł)

1537 zł (przy emeryturze na rękę 1846zł)

1531 zł (przy emeryturze na rękę 1920 zł)

1505 zł (przy emeryturze na rękę 2137 zł)

1493 zł (przy emeryturze na rękę 2234 zł)

Trzynasta emerytura nie jest wypłacana wszystkim. Świadczenia nie mogą otrzymać sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy. Do 13. emerytury nie są uprawnione osoby, które pobierają tzw. emeryturę olimpijską. Finansowe wsparcie nie trafi także do tych seniorów, którzy mają zawieszone prawo do świadczeń na dzień 31 marca 2025 roku. Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę, którzy przekroczą limit dodatkowych dochodów.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury?

Wypłata 13. emerytury ruszy w kwietniu. Nie będzie to jednak jeden termin. Tych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje sześć. Wypłata trzynastej emerytury będzie miała miejsce wraz z regularną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach płatności. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę w tym samym dniu, co swoje standardowe świadczenie za kwiecień 2025 roku. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona:

1 kwietnia

6 kwietnia

10 kwietnia

15 kwietnia

20 kwietnia

25 kwietnia

Komu przysługuje 13. emerytura? Świadczenie jest wypacane osobom, które do 31 marca 2025 roku uzyskały prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, socjalnej lub renty szkoleniowej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. 13. emerytura jest wypłacana seniorom zarówno przez ZUS, jak i przez KRUS oraz Zakłady Emerytalno-Rentowy MSWiA i Biura Emerytalne MON.



