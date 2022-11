Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych - gazu, paliw płynnych i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do całkowitego spalania. Czad może być również produktem spalania gazu ziemnego. Jest gazem bardzo niebezpiecznym, ponieważ niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16 proc. objętościowego CO powoduje zgon po dwóch godzinach.

Reklama

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę o kolejnych dwóch ofiarach. Przypomniało również o zasadach bezpieczeństwa oraz zainstalowaniu czujki czadu.

Tlenek węgla. Jak się chronić?

przeprowadzać kontrole techniczne , w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić;

, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić; systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki;

nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;

upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne ; używać ich zgodnie z instrukcją producenta;

; używać ich zgodnie z instrukcją producenta; w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;

często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;

(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien; zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach , w których odbywa się proces spalania;

, w których odbywa się proces spalania; w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.