Senackie komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka i Praworządności poparły rządową nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa , którą w styczniu zapowiadał minister sprawiedliwości Adam Bodnar . Do noweli senackie komisje zaproponowały poprawki.

Reforma KRS z poparciem senackich komisji

Obie komisje nie zmieniły przepisu, że prawo do kandydowania na członka KRS nie będzie przysługiwać sędziom (zdaniem obecnych rządzących, tzw. neo-sędziom), którzy nimi zostali po zmianie przepisów dotyczących KRS w 2017 roku. Senatorowie zaznaczyli, że w środę podczas plenarnego posiedzenia Senatu, gdy będzie procedowana ustawa o KRS, senatorowie wciąż będą mogli zgłaszać poprawki do ustawy.

Nowelizacja ustawy o KRS. Andrzej Duda ma uwagi

Kwestia wyeliminowania biernego prawa wyborczego wobec tych sędziów, którzy zostali powołani po zmianach dotyczących KRS z grudnia 2017 roku, jest - jak ocenił to szef MS Adam Bodnar, który potwierdził w poniedziałek w TVN24, że w sprawie noweli toczą się jego rozmowy z Kancelarią Prezydenta - "najważniejszym punktem sporu" z prezydentem Andrzej Dudą.

- Kwestia jest taka, czy jeśli ktoś dostał nominację od neo-KRS i ma ten status - mówiąc popularnie - neo-sędziego, to czy on powinien uczestniczyć w powstawaniu tej odnowionej KRS. Prezydent mówi, że nie można różnicować w żaden sposób sędziów. Ja w projekcie mówię, że jeśli mamy odnowić ten organ, to musimy na czymś się oprzeć - powiedział Bodnar.