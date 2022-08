Kiełpin: Śmierć małżeństwa. Media: Syn był w kinie, twierdzi, że nie zabił

W miejscowości Kiełpin pod Warszawą w poniedziałek odnaleziono zwłoki małżeństwa. W związku ze sprawą zatrzymany został niespełna 15-letni syn nieżyjącej pary. Według doniesień mediów, nastolatek w trakcie zatrzymania przebywał w kinie. Nie przyznał się do zamordowania rodziców, twierdzi, że zmarli nagle, a on nie wiedział, co ma zrobić.

Zdjęcie Dom jednorodzinny w Kiełpinie, w którym we wtorek 9 sierpnia rano ujawniono zwłoki dwojga osób / Albert Zawada / PAP