Kiedy pogrzeb Jerzego Stuhra? Ogłoszono datę i miejsce

W wieku 77 lat we wtorek zmarł aktor filmowy i teatralny, polonista, profesor sztuk teatralnych Jerzy Stuhr . W ostatnich latach zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi.

Śmierć Jerzego Stuhra. Maciej Stuhr: "Wdzięczność"

Syn Jerzego Stuhra - nazywany często "młodym Stuhrem" - również jest aktorem. W wielu wywiadach podkreślał, że to właśnie ojciec nauczył go zawodu i jest dla niego autorytetem.

Nie żyje Jerzy Stuhr. Dorobek artystyczny aktora

Do znanych ról Stuhra należą także kreacje w filmach: "Szansa" Feliksa Falka (1979), "Pociąg do Hollywood" Radosława Piwowarskiego (1987), "Obywatel Piszczyk" Andrzeja Kotkowskiego (1988), "Persona non grata" Krzysztofa Zanussiego (2005) oraz "Kajman" włoskiego reżysera Nanniego Morettiego (2006).