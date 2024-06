Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała we wtorek w TVN24, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło pracę nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny tygodniowo . Szefowa MEN podkreśliła, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą od 1 września 2025 r.

Sprzeciw wobec tych planów wyraziła we wtorek Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

"Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań , które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii" - napisał w oświadczeniu przewodniczący komisji bp Wojciech Osial.

Nawiązując do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z 12 czerwca podkreślił, że zapowiadane zmiany są "krzywdzące lub wręcz dyskryminujące". "Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze" - ocenił.