Z danych przekazanych MEN przez kuratorów oświaty wynika, że od 01.09.2023 r. do 31.05.2024 r. jednostki samorządu terytorialnego wystąpiły do kuratorów oświaty z wnioskami o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji lub przekształcenia dla 246 szkół - poinformował Interię resort edukacji. 77 wniosków dotyczy likwidacji, a 169 przekształcenia. Ministerstwo podkreśla: złożenie wniosku o zaopiniowanie przez kuratora oświaty zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły nie oznacza, że do likwidacji czy przekształcenia dojdzie.

