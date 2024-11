Biskupi rozmawiali ze skrzywdzonymi w Kościele. "Historyczne" spotkanie

We wtorek na Jasnej Górze zakończyło się 399. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski . Po nim biskupi mieli okazję spotkać się z delegacją przedstawicieli osób wykorzystanych i skrzywdzonych w Kościele . Później zaś zorganizowany został briefing, w którym udział wzięli przedstawiciele Kościoła i sygnatariusze listu do Rady Stałej Episkopatu Polski.

Jak podkreślił w rozmowie z mediami jeden ze skrzywdzonych Jakub Pankowiak, w jego ocenie wtorkowe spotkanie było "historyczne" , bo mimo iż do podobnych inicjatyw z wieloma biskupami, arcybiskupami czy kardynałami już wcześniej dochodziło, nigdy nie udało się porozmawiać z większością biskupów na raz.

Jasna Góra. Spotkanie biskupów z osobami skrzywdzonymi w Kościele

Pankowiak wskazywał, że celem spotkania było m.in. opowiedzenie biskupom o krzywdzie i jak wielka jest to krzywda.

- Ale było to spotkanie, na którym nareszcie mogliśmy być partnerami w rozmowie i mogliśmy przedstawić oczekiwania , które mamy wobec swojego Kościoła - zaznaczył.

Jednocześnie Pankowiak tłumaczył, że mimo iż czasami pewne oczekiwania mogą być trudne do zaakceptowania, jeśli chodzi o biskupów, po kontakcie z dziesiątkami skrzywdzonych osób wydają się być niezbędne do "wspólnego kreowania rzeczywistości osób skrzywdzonych" w Kościele i poza nim.

- Mam wrażenie, że od dziś o wiele łatwiej będzie nam zrozumieć się nawzajem, pójść razem, choć wiem, że ta droga nie będzie usłana tylko różami. Chciałbym, żebyśmy robili to wspólnie, nie będąc po dwóch stronach barykady - działać razem dla dobra osób skrzywdzonych, Kościoła i społeczeństwa - podkreślił Pankowiak.

Abp Wojciech Polak: Świadectwa skrzywdzonych dotknęły mojego serca

- Dla mnie osobiście jest to ważny etap, na którym doświadczamy ciągle tej prawdy, że skrzywdzenie w Kościele przez niektórych duchownych nie jest tylko sprawą związaną z odpowiednią aplikacją prawa, (...) z podejściem do całego działania związanego z ochroną dzieci i młodzieży (...). Ale jedno i drugie koncentruje się wokół krzywdy, której doznali nasze siostry i bracia. Dlatego to spotkanie było dla mnie spotkaniem z osobami, które tej krzywdy doznały - mówił.