Kaczyński w Stargardzie: Realizację Mieszkania Plus uniemożliwiły różne deweloperskie interesy

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

To różnego rodzaju deweloperskie interesy uniemożliwiły realizację programu Mieszkanie Plus - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę w Stargardzie. Jak dodał, w Polsce ciągle brakuje przynajmniej 2-3 mln mieszkań i to ten problem ma wpływ na to, że w Polsce rodzi się za mało dzieci.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński w Stargardzie / PAP/Marcin Bielecki / PAP