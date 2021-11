"Taki mail przywitał mnie i wielu innych posłów i posłanki w poranek Dnia Niepodległości" - napisała Joanna Scheuirng-Wielgus na Twitterze, publikując treść otrzymanej wiadomości.

Anonimowy nadawca, podpisujący się "Polska Podziemna", nawiązał do obchodzonej 11 listopada 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. "Będę świętował ten dzień z innymi Polakami, ale też pozbędę się zdrajców. Jednym z nich będziesz ty, komuchu" - napisano.



Scheuring-Wielgus dostała groźby. "Mój ulubiony patent to wykrojenie serca"

"Polska Podziemna wydała na ciebie wyrok śmierci. Porwiemy cię do naszego bunkra i dokonamy egzekucji i módl się, bym to nie był ja" - czytamy.



"Mój ulubiony patent to wykrojenie serca i podłączenie respiratora, wtedy pozostaniesz przy życiu, a ja usmażę i zjem twoje serce na twoich oczach" - napisano. Jak dodano, "inną fajną zabawą jest rozcięcie brzucha i włożenie ładunku wybuchowego".

Posłance zagrożono także, że gdy zostanie porwana, zostanie ugodzona nożem jak zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.



"Dajemy ci czas do jutra na rezygnację i zniknięcie ze sceny politycznej. Jeśli tego nie zrobisz, to źle skończysz, a nagranie z egzekucji pójdzie w internet i do kolejnych polityków" - czytamy.



Scheuring-Wielgus w swoim wpisie oznaczyła twitterowe konta policji i Prawa i Sprawiedliwości.



Jak dowiedziała się Interia, posłanka zawiadomi w tej sprawie prokuraturę.