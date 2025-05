Zmiany kadrowe w NCBR. Odwołano prezesa jednej ze spółek

Grzegorz Borowik wygrał ogłoszony w lipcu 2024 r. konkurs na prezesa ośrodka badawczo-rozwojowego IDEAS NCBR i we wrześniu objął stanowisko. Wzbudziło to liczne kontrowersje, bo jego jedynym kontrkandydatem w konkursie był prof. Piotr Sankowski, pomysłodawca i twórca IDEAS NCBR. Sankowski był prezesem tego ośrodka od jego powstania w 2021 r. do czerwca 2024 r., kiedy upłynęła jego kadencja.