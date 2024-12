Władze Republiki Południowej Afryki poinformowały, że Janusz Waluś - zabójca Chrisa Haniego , jednego z liderów ruchu komunistycznego, który zwalczał apartheid w RPA - ma zostać w piątek deportowany do Polski. Minister spraw wewnętrznych Leon Schreiber oświadczył, że transport 71-letniego Walusia finansuje Polska , a następuje ona w dniu, w którym kończy się wymierzona mu kara.

Janusz Waluś wraca do Polski. "Zapewniona mu zostanie niezbędna pomoc"

Rzecznik polskiego MSZ potwierdził, że służby konsularne udzieliły Walusiowi pomocy w powrocie do kraju, a resort był w tej sprawie "w kontakcie z partnerami z RPA". - Został mu odnowiony paszport ze względu na to, że jego paszport był już nieważny i zapewniona mu zostanie niezbędna pomoc dla powrotu do kraju - zapowiedział Paweł Wroński.