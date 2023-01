IAR informuje, że mowa o kilkuset wojskowych, którzy wraz z systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot będą stacjonować na Lubelszczyźnie. Lokalizacja jest uzgodniona z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych, w porozumieniu z kierownictwem resortu obrony.

W informacji IAR przypomniano, że przysłanie do Polski wyrzutni Patriot wraz z obsługującymi system żołnierzami to konsekwencja wydarzeń z Przewodowa z końca ubiegłego roku, gdzie w wyniku ostrzału rakietowego prowadzonego przez Rosję na Ukrainę, elementy wystrzelone przez ukraiński system obrony, spadły na terenie Polski. W wyniku tego incydentu zginęły dwie osoby.

Patrioty z Niemiec trafią do Polski i Ukrainy

Rzecznik niemieckiego rządu potwierdził, że patrioty z Niemiec trafią zarówno do Polski jak i do Ukrainy. Liczba baterii, które mają zostać wysłane do Polski, nie zostanie zredukowana w związku z dostawą do Ukrainy - trzy zarezerwowane mają zostać dostarczone - przekazał Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Berlinie.