W związku z kryzysem energetycznym w tym roku węgla może zabraknąć nawet dla około miliona gospodarstw domowych. W składach węglowych nasi dziennikarze usłyszeli wprost: "Niech się Polacy modlą o łagodną zimę. Bo węgla dla wszystkich na pewno nie starczy". Czy nadchodząca zima rzeczywiście będzie łagodna, czy może będzie jej bliżej do zimy stulecia?

Jaka będzie zima 2022?

Zacznijmy od najbliższych tygodni.

- Natura przygotowuje nas na koniec lata. Noce i poranki zrobiły się chłodne. 1 września w Białymstoku i Siedlcach temperatura minimalna przy gruncie wyniosła 3 stopnie Celsjusza - mówi w rozmowie z Interią Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

A co dalej? Według modelu IMGW-TWS, które przedstawia nam ekspert, wrzesień z biegiem tygodni będzie coraz chłodniejszy. Poznajmy dokładne prognozy.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Lokalnie możliwe przymrozki

- W pierwszej dekadzie, czyli 1-10 września, temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 26 st. Celsjusza, lokalnie na zachodzie kraju nawet do 28 st. Najcieplejszym dniem będzie środa, 7 września. Temperatura minimalna wyniesie między 3 a 14 stopni (wykluczając góry). Najchłodniej będzie nad ranem - mówi Radosław Droździoł.

W drugiej dekadzie, to jest w przedziale 11-20 września, temperatura maksymalna będzie oscylować między 12 a 22 st., minimalna natomiast wyniesie od 4 do 13 st. Trzecia dekada, czyli 21-30 września, także przyniesie ochłodzenie i temperaturę maksymalną od 10 do 20 st., minimalną zaś od 1 do 12 st.

- W Instytucie temperatura mierzona jest na wysokości dwóch metrów i taka podawana jest w prognozach. Przy gruncie jednak temperatura jest niższa. Lokalnie przymrozki mogą wystąpić na wschodzie kraju już we wrześniu - mówi nam Radosław Droździoł. Jednocześnie dodaje, że we wrześniu średnia miesięczna temperatura i suma opadów powinny kształtować się w normie wieloletniej.

Prognozy długoterminowe i tajemnicza "norma wieloletnia"

Tylko co to jest norma wieloletnia? To istotne, bo bez tej wiedzy nie zrozumiemy w pełni prognoz długoterminowych.

- Norma wieloletnia to norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca - na przykład wszystkie wrześnie - i posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany wrzesień jest w normie, powyżej czy poniżej normy - tłumaczy specjalista IMGW-PIB. Nadchodzący wrzesień ma być w normie. I tak średnia temperatura dla centrum kraju wyniesie 13,3-14,9 st. Celsjusza. Suma opadów: 32,1-59,7 mm, a liczba dni z opadem to 8-12.

- Rzecz w tym, że ostatni chłodny wrzesień według tej normy mieliśmy w 2013 roku, czyli dziewięć lat temu, to stosunkowo dawno. Ostatnie wrześnie nas przyzwyczaiły do tego, że są cieplejsze, czyli powyżej normy. Zatem tegoroczny wrzesień - choć będzie w normie - może nam się wydawać chłodniejszy - mówi Radosław Droździoł.

To ważna informacja dla tych osób, które szacują potrzeby opałowe na podstawie poprzednich zim.

Kolejne miesiące - jak słyszymy - też w normie i też z podobnym "ale".

Prognoza długoterminowa. Jaka pogoda w październiku i listopadzie?

Z prognoz Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB wynika, że w nadchodzącym październiku średnia miesięczna temperatura dla centrum kraju wyniesie od 7,8 do 9,9 st. C. Opady na północy kraju i częściowo w centrum będą powyżej normy.

- Ostatni chłodny październik mieliśmy sześć lat temu w 2016 roku, a między 2011 a 2020 rokiem było sześć październików ciepłych. Czyli sytuacja analogiczna jak z wrześniem - dodaje rozmówca Interii.

- W listopadzie średnia miesięczna temperatura dla centrum kraju to 3,5 - 5,4 st. Celsjusza. Opady na północy będą nieco powyżej normy. Z kolei w grudniu średnia miesięczna temperatura wyniesie od minus 0,6 do 1,4 st. C. Suma opadów na całym obszarze powyżej normy, zatem będzie to tzw. mokry miesiąc. Mokry grudzień i temperatura w normie oznaczają, że można się spodziewać opadów śniegu - wyjaśnia Radosław Droździoł.

Zima 2022. Jaka pogoda w grudniu?

Jak zaznacza ekspert, grudnie z ostatnich lat są miesiącami ciepłymi, czyli ze średnią temperaturą powyżej normy z lat 1991-2020. - W latach 2011-2020 tylko jeden grudzień był chłodny i to był 2012 rok. I tu znowu - przyzwyczailiśmy się do cieplejszych grudni. Zatem jeśli tegoroczny będzie w normie, to i tak może nam się wydawać chłodniejszy - mówi specjalista.

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB prognozę długoterminową aktualizuje i weryfikuje co miesiąc.