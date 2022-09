Prognozy długoterminowe w IMGW-PIS przygotowywane są na cztery zbliżające się miesiące i aktualizowane co miesiąc.

Prognoza pogody na wrzesień

- Wrzesień - tak jak prognozowaliśmy - wcześnie przyniósł przygruntowe przymrozki oraz kilka poranków z ujemną temperaturą na wysokości 2 metrów. Do środy 07. września na północnym wschodzie było chłodniej niż zwykle to bywa we wrześniu. Anomalia temperatury powietrza wyniosła tam -3°C. Na północy i wschodzie też było chłodniej z anomalią około -2°C. Najcieplej jest na razie na południowym zachodzie, ale tylko o średnio +0,5°C. - mówi Interii Radosław Droździoł.

A co przed nami?

Prognoza długoterminowa. Październik 2022

Zdjęcie Październik 2022 / CMM IMGW-PIB /

- W październiku, według naszej prognozy, średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów atmosferycznych na północnym zachodzie najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej, a na południowym wschodzie poniżej normy. Na pozostałym obszarze kraju suma opadów w normie - tłumaczy synoptyk.

Pogoda długoterminowa na październik. Jest "haczyk"

Przypomnijmy, co to jest norma wieloletnia. - To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca - na przykład wszystkie wrześnie - i posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany wrzesień jest w normie, powyżej czy poniżej normy - tłumaczył czytelnikom Interii Radosław Droździoł .



Norma wieloletnia niesie ze sobą pewien "haczyk". Ostatni chłodny październik mieliśmy sześć lat temu w 2016 roku, a między 2011 a 2020 rokiem było sześć październików ciepłych. Zatem tegoroczny październik - choć będzie w normie - może nam się wydawać chłodniejszy.

Prognoza długoterminowa. Listopad 2022

Zdjęcie Listopad 2022 / CMM IMGW-PIB /

W listopadzie - jak prognozuje IMGW-PIB - zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jedynie nad morzem możliwa suma opadów powyżej normy.

Prognoza długoterminowa. Grudzień 2022

Zdjęcie Grudzień 2022 / CMM IMGW-PIB /

- Jeśli chodzi o grudzień 2022 r., nastąpiła zmiana w naszej prognozie - mówi Radosław Droździoł. Jak informuje, zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. - Czyli najprawdopodobniej miesiąc ten będzie bardziej deszczowy niż śnieżny - tłumaczy.

Prognoza długoterminowa. Styczeń 2023

Zdjęcie Styczeń 2023 / CMM IMGW-PIB /

Z kolei w styczniu 2023 r. w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

- Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. Skoro temperatura ma być w normie, to najpewniej będziemy mieli do czynienia z opadami śniegu, a nie deszczu - wyjaśnia specjalista.

Zdjęcie Anomalia średniej temperatury w nadchodzących miesiącach / CMM IMGW-PIB /