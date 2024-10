- Dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie do ABW. Może mieć to związek z kluczowymi programami, jakie realizuje ministerstwo. Jeden z hejterów został ujawniony w PAIH-u (Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - red.) i dyscyplinarnie zwolniony - tłumaczył Tomczak.

Jacek Tomczak komentuje swoją dymisję. Zapowiada pozwy

- Złożyłem rezygnację z funkcji wiceministra, ponieważ ilość hejterskich ataków jest tak duża, że dzisiaj potrafi się zrobić zarzut z tego, że ktoś kiedyś prowadził działalność gospodarczą w sposób transparentny i bezstronny - powiedział. Dodał, że rok temu zawiesił działalność "po to, by uniknąć tego typu ataków".

Polityk odpowiedział na zarzuty, że "jest lobbystą". - To jest taka narracja Lewicy, która opowiada o tym, że budownictwo państwowe jest dzisiaj jedynym, jakie można realizować - stwierdził.

Jacek Tomczak rezygnuje. Reakcja na doniesienia medialne

WP ustaliła, że Tomczak od lat współpracuje z deweloperami poprzez swoją kancelarię notarialną . W ostatnich czterech latach firma zarobiła miliony złotych na umowach sprzedaży co najmniej 1717 nowych mieszkań. Ponadto w publikacji dodano, że kancelaria notarialna wiceministra rozwoju miała udział przy 3601 aktach notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami.

- Lekarz nie ma sobie do zarzucenia, że leczy ludzi, a notariusz, że sporządza akta. To jest jakiś absurd, że komuś zarzuca się, że sporządza akta notarialne. To jest jego zawód - podsumował.