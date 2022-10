Świat Broń jądrowa w Polsce? USA odpowiadają prezydentowi Dudzie

Paweł Soloch obejmie stanowisko doradcy społecznego prezydenta. W ubiegłotygodniowym komunikacie KPRP wskazano, że odejście Solocha z BBN "podyktowane jest względami osobistymi i następuje w uzgodnieniu z Prezydentem RP".

Podczas uroczystości w Belwederze Soloch został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miejsce Solocha zajął Jacek Siewiera, dotychczasowy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Prezydent ocenił, że przez ostatnie siedem lat - podczas których Soloch stał na czele Biura - wydarzyło się dużo dobrych rzeczy dla Polski.

- Po to tutaj jesteśmy, takie jest nasze zadanie, po to ja zostałem wybrany, po to powierzyłem panom obowiązki, żeby Polska i jej otoczenie, i to wszystko, co jej dotyczy było przez nas i naszą pracą zmieniane na lepsze. Wierzę w to głęboko, że tak się stało w warstwie tych wydarzeń, które dotyczyły budowania sfery bezpieczeństwa Polski - mówił Duda.

Andrzej Duda: Jestem przekonany, że to dobry wybór

Prezydent dziękował za wysiłki na rzecz doprowadzenia do obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz modernizacji polskiej armii. - Wierzę w to, że to jest wielkie dzieło, które przyczynia się do tego, że dzisiaj Polska jest silniejsza, że dzisiaj - mimo bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej - można spokojniej patrzeć na bezpieczeństwo Polski - podkreślił.

Duda - zwracając się do Siewiery - wskazał, że przejmuje on dobrze funkcjonujące i "rozpędzone" Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest "wtopione" w dzisiejszy krajobraz budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Prezydent wyraził przekonanie, że Siewiera poradzi sobie na nowym stanowisku, choć jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, szczególnie w tych bardzo trudnych czasach. - Jestem przekonany, że to jest dobry wybór, że pan będzie dalej prowadził sprawy BBN, kontynuował to wielkie i bardzo dobrze rozpoczęte i realizowane zadanie, które do tej pory było w rękach pana ministra Pawła Solocha - oświadczył.

Jacek Siewiera - nowy szef BBN

Jacek Siewiera jest oficerem, lekarzem, prawnikiem, założycielem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). Od czerwca tego roku pełni funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta.

Siewiera był szefem wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu 2020 roku, w okresie nasilenia epidemii COVID-19 przebywała w Chicago w USA. Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią.

W 2019 roku Siewiera został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Zasługi za Dzielność za uratowanie ludzkiego życia w przeprowadzonej w komorze hiperbarycznej wielogodzinnej operacji, podczas której zaryzykował własnym życiem. Prezydent Duda, wręczając wówczas odznaczenie, mówił: "Pana doktora odznaczyłem dzisiaj krzyżem za dzielność; za coś, co miało miejsce prawdopodobnie pierwszy raz w dziejach światowej medycyny; za coś, co miało fundamentalne znaczenie nie tylko dlatego, że uratowało życie pacjentowi, pilotowi (...) ale przede wszystkim dlatego, że pan doktor porucznik Jacek Siewiera zaryzykował własne życie, by uratować pacjenta, żołnierza".

Jak wyjaśniał prezydent, "lekarz z pełną świadomością ogromnego ryzyka, (...) spędził z chorym w komorze hiperbarycznej przy ciśnieniu na poziomie 18 metrów zanurzenia, prawie pięć godzin". "Tam miała miejsce sytuacja absolutnie ekstremalna, u chorego po czwartej godzinie wystąpiła niewydolność oddechowo-krążeniowa. Lekarz zdjął swój aparat oddechowy, de facto przerwał dekompresję, po to, by ratować pacjentowi życie" - wskazał Andrzej Duda.