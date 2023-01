"Izbica Dance". Politycy Solidarnej Polski na parkiecie. Opublikowali nagranie

"Damy radę w You Can Dance?" - zapytał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i opublikował wideo z popisów tanecznych na imprezie w Izbicy (woj. lubelskie). Do tańca mieszkanki porwał również poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Nagrania stały się hitem w sieci.

Zdjęcie Politycy Solidarnej Polski na potańcówce w Izbicy / Janusz Kowalski/Marcin Romanowski / Twitter