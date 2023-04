Iwona Kurowska nową posłanką. Złożyła ślubowanie

Oprac.: Karolina Głodowska Polska

Iwona Kurowska złożyła w środę ślubowanie poselskie. W ławach poselskich zastąpiła polityka PiS Marka Zagórskiego, który złożył mandat, by objąć funkcję prezesa Krajowej Grupy Spożywczej. Już w 2019 roku niewiele brakowało, by Kurowska zasiadła w poselskich ławach. Wtedy, by wejść do Sejmu, zabrakło jej 203 głosów.

Zdjęcie Iwona Kurowska podczas ślubowania; zrzut ekranu iTV Sejm / materiał zewnętrzny