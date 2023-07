Iwona Arent uczestniczyła w niedzielę w Mrągowie we wspólnej konferencji prasowej z szefem Rządowego Centrum Analiz Norbertem Maliszewskim nt. planowanego remontu i przywrócenia do ruchu linii nr 223, które znalazły się projekcie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).