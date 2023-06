Intel inwestuje miliardy dolarów w Polsce. "Mam numer premiera Morawieckiego w ulubionych"

2 tys. nowych miejsc pracy i inwestycja sięgająca 4,6 mld dolarów - to nowy plan dla podwrocławskiej miejscowości od amerykańskiej firmy Intel. - Spotkałem się z premierem Morawieckim na Światowym Forum Ekonomicznym i to rozpoczęło ten temat. Później było to kontynuowane przez zespoły z obu stron - komentował dyrektor generalny Intela Pat Gelsinger. Jak zaznaczył, "ma premiera Morawieckiego w ulubionych kontaktach w telefonie".

Zdjęcie Konferencja Intela w Arche Hotel Wrocław. Podczas ogłoszenia inwestycji obecni byli również premier Morawiecki, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński i ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski / Sebastian Borowski / PAP