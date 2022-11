Inflacja w listopadzie. GUS podał nowe dane

Oprac.: Paweł Basiak Polska

Inflacja w listopadzie rok do roku wyniosła 17,4 proc. - wynika z szacunku GUS. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. Oznacza to, że inflacja w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżyła się (z 17,9 proc.). To pierwszy spadek rocznej dynamiki inflacji w Polsce od lutego.

Zdjęcie Nowe dane o inflacji w Polsce / Bartlomiej Magierowski / East News