Alert RCB: Może zerwać dostawy prądu

Jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na terenach objętych alertem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach do 85 km/h. Przejściowo może wiać z prędkością dochodzącą do około 95 km/h z północy i północnego zachodu.