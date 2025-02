Immunitet Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja sejmowej komisji

Po godzinie 14 sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich zagłosowała "za" rekomendowaniem izbie niższej parlamentu uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody na zastosowanie do 30 dni aresztu wobec posła PiS Zbigniewa Ziobry . To pokłosie niestawiennictwa byłego ministra sprawiedliwości przed komisją śledczą ds. Pegasusa .

Głosowanie Sejmu w tej sprawie zostało zaplanowane w czwartkowym bloku głosowań (ok. godziny 20:30- red.).

Obradom sejmowej komisji regulaminowej przyglądał się główny zainteresowany. - Moje pojawienie się w Telewizji Republika, a nie w Sejmie, było świadectwem, że nie zamierzam ukrywać się przed działaniami policji , do której nie zgłaszam pretensji. Zamierzam umożliwić policjantom realizację ich obowiązków. Na antenie kilkakrotnie deklarowałem chęć podporządkowania się . Prosiłem prowadzących, aby wpuścili funkcjonariuszy - bronił się podczas posiedzenia Zbigniew Ziobro.

Wcześniej były minister sprawiedliwości w obszernym wpisie zaprezentował "dowody" świadczące o jego chęci zeznań przed komisją śledczą. W sieci wystosował też "naiwny być może" apel do marszałka Sejmu o odstąpienie procedowania wniosku w sprawie uchylenia mu immunitetu.

Afera Pegasusa. Rekomendowali uchylenie immunitetu Ziobrze

Z wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości wystąpił Roman Giertych, którego poprzedni wniosek w tej sprawie został odrzucony w poprzedniej kadencji Sejmu. Polityka PiS nie było na posiedzeniu komisji regulaminowej, które odbyło się 5 lutego. Przekazał on gremium pismo, w którym upoważnił partyjnego kolegę Marcina Warchoła do reprezentowania go.