Imigranci próbowali dostać się z Białorusi do Polski

Oprac.: Artur Pokorski Polska

Do Polski przez granicę z Białorusią próbowało dostać się we wtorek 17 osób. Z informacji jaką przekazała Straż Graniczna wynika, że byli to obywatele m.in. Afganistanu, Syrii czy Kamerunu.

Zdjęcie Granica polsko-białoruska / Jakub Kaminski/ / East News