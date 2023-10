Sezon na grzyby 2023. Czy da się zarobić na zbieraniu grzybów?

Ceny grzybów w sezonie 2023. Ile można zarobić na ich sprzedaży?

Patrząc na aktualne ceny grzybów, można stwierdzić, że ich zbieranie to całkiem dobry pomysł na dodatkowy zarobek. Sprzedaż jednego trzykilogramowego koszyczka prawdziwków mogłaby przynieść zysk w wysokości około 90-105 zł. Dla wielu osób poszukiwanie dorodnych okazów prawdziwków, podgrzybków, maślaków i kurek to bardzo relaksujące zajęcie, a więc bez przeszkód można połączyć przyjemne z pożytecznym. Warto jednak pamiętać o wymaganym przez przepisy ateście. W przeciwnym razie próba zarobku może zamienić się w bardzo dotkliwy mandat.

Uwaga – przy zbieraniu grzybów trzeba zachować ostrożność. Niektóre gatunki trujące są podobne do tych jadalnych. Z tego względu, jeśli nie ma się stuprocentowej pewności, co do rozpoznania danego okazu, to wówczas lepiej z niego zrezygnować.